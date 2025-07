Palmeiras acerta empréstimo de Rômulo ao Novorizontino

De acordo com apuração da Gazeta Esportiva, o Palmeiras acertou o empréstimo do meia Rômulo ao Novorizontino até o fim de 2025. O jogador retorna ao clube onde se destacou no Campeonato Paulista do ano passado, mas sem opção de compra ao término do vínculo.

Rômulo foi contratado pelo Verdão em fevereiro de 2024, justamente após brilhar pelo Novorizontino no Estadual. Na ocasião, a equipe do interior chegou até a semifinal, onde foi eliminada pelo próprio Palmeiras, e o meia foi um dos principais nomes do elenco.

Apesar da expectativa, o atleta de 23 anos não conseguiu se firmar no elenco alviverde. Foram apenas 12 partidas disputadas na última temporada, com uma assistência e nenhum gol.

Em 2025, ele entrou em campo quatro vezes pelo Palmeiras antes de ser emprestado ao Ceará até dezembro. No clube nordestino, teve dificuldades para ganhar espaço: somou 21 partidas, mas com apenas uma assistência.

Agora, seu retorno ao Novorizontino acontece sem custos e com a esperança de maior protagonismo.