Onde vai passar São Paulo x Athletico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

São Paulo e Athletico duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

São Paulo cresceu sob o comando do técnico Hernán Crespo. O Tricolor quer manter o bom momento na Copa do Brasil após eliminar o Náutico com um placar agregado de 4 a 2.

Athletico vive fase instável na temporada. O Furacão não venceu nos últimos quatro jogos da Série B, mas avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Brusque com um 1 a 0 na volta, após empate sem gols na ida.

São Paulo x Athletico -- Copa do Brasil 2025

Data e hora: 31 de julho, às 19h30 (de Brasília)

31 de julho, às 19h30 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Morumbis, em São Paulo (SP) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.