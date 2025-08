No CT do CSA, Vasco inicia preparação para pegar o Mirassol

Um dia após o confronto pela Copa do Brasil, o CSA recepcionou a delegação do Vasco, que treinou no CT Gustavo Paiva, em Maceió, nesta quinta-feira. O Cruzmaltino iniciou a preparação para enfrentar o Mirassol, fora de casa, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, os jogadores foram recepcionados pela presidente do CSA, Mirian Monte, o executivo de futebol, Jadson Oliveira, o diretor administrativo, Hender Borges, e o técnico Márcio Fernandes. Na última quarta-feira, as equipes ficaram no 0 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé.

Em Maceió, o Vasco iniciou a preparação focada no jogo contra o Mirassol ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/7g1rIOBNid ? Vasco da Gama (@VascodaGama) July 31, 2025

Antes de embarcar para o interior paulista, o Cruzmaltino realizará mais um treinamento no CT do CSA na manhã de sexta-feira. O duelo entre Vasco e Mirassol acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

A equipe carioca ocupa a 16ª posição na tabela, com 15 pontos, mesma pontuação do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, aparece em sétimo lugar, com 25 pontos somados.