Neymar volta a completar quatro partidas depois de quase três anos

O empate entre Santos e Sport por 2 a 2, no último sábado, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, simbolizou um marco recente na carreira de Neymar.

O camisa 10 voltou a completar quatro partidas depois de quase três anos. A última vez que ele havia ficado em campo os 90 minutos em quatro jogos consecutivos foi em agosto de 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain.

Naquele período, Neymar iniciou com o duelo contra o Nantes, pela Supercopa da França, em que balançou as redes duas vezes. Em seguida, participou de três rodadas da Campeonato Francês ? contra Clermont, Montpellier e Lille ? marcando gols em todas elas.

A série foi completada com mais 90 minutos em campo diante do Monaco, totalizando cinco jogos consecutivos com participação integral.

Desde então, uma combinação de lesões e suspensões comprometeu sua continuidade em campo, resultando em múltiplas ausências ao longo dos anos.

O Santos volta aos gramados na próxima segunda-feira, quando contra o Juventude, no Morumbis. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), pela 18ª rodada da competição nacional.

Neymar soma 16 aparições com a camisa alvinegra desde que voltou. São quatro bolas na rede e três assistências.