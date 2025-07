Na era Abel, veja quantos resultados garantiram a vaga ao Palmeiras no Derby em casa

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com esse resultado, o Verdão deve vencer a partida de volta por dois gols de diferença para avançar na competição.

Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras disputou dez clássicos contra o Corinthians na condição de mandante. Destes dez jogos, três foram realizados na Arena Barueri. A Gazeta Esportiva relembrou os placares destes confrontos, a fim de saber quais destes resultados serviriam para o Alviverde passar de fase na próxima quarta-feira. Veja abaixo:

Fim de jogo: Corinthians 1×0 Palmeiras.#CORxPAL ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 31, 2025

Quatro resultados serviriam (dois foram na Arena Barueri)

Dos dez clássicos citados acima, em quatro o Palmeiras passaria de fase na Copa do Brasil. Dois destas partidas foram realizadas na Arena Barueri e não no Allianz Parque, a tradicional casa do Verdão.

O primeiro deles foi justamente a estreia de Abel Ferreira em um Derby. Em janeiro de 2021, o Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 0. Depois, em 2022, o Verdão bateu o Timão por 3 a 0, na Arena Barueri.

Mais de dois anos depois, em julho de 2024, o Palmeiras recebeu o Corinthians e venceu por 2 a 0. Por fim, no Brasileirão desta temporada, o Alviverde venceu o Alvinegro pelo mesmo placar, mas também na Arena Barueri.

Portanto, quatro dos dez jogos de Abel como mandante em clássicos contra o Corinthians serviriam para classificar o Palmeiras à próxima fase da Copa do Brasil. Entretanto, destas quatro partidas, apenas dois foram de fato no Allianz Parque.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Os outros seis resultados (quatro classificariam o Corinthians)

Nas outras seis partidas, há um equilíbrio muito grande. Com três empates e uma vitória - conquistada na final do Paulistão de 2025 -, quatro placares classificariam o Corinthians. Pela vitória conquistada em Itaquera, o Timão tem a vantagem do empate para quarta-feira que vem.

Nos dois jogos restantes, o Palmeiras venceu o Corinthians, mas por apenas um gol de diferença, o que levaria a decisão aos pênaltis.

O jogo de volta entre Palmeiras e Corinthians será na próxima quarta-feira (06), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Cesar Greco / Palmeiras

Veja todos os clássicos entre Palmeiras e Corinthians com o Verdão mandante desde a chegada de Abel Ferreira:

18/01/2021 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians

12/06/2021 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

17/03/2022 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

23/04/2022 - Palmeiras 3 x 0 Corinthians (Arena Barueri)

29/04/2023 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

18/02/2024 - Palmeiras 2 x 2 Corinthians (Arena Barueri)

01/07/2024 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians

06/02/2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

16/03/2025 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians

12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Arena Barueri)