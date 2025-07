Lenda do jiu-jitsu, Bia Mesquita assina com o UFC e estreia em card no Rio de Janeiro

A principal liga de MMA do mundo ganhou um reforço e tanto nesta quinta-feira (31). Afinal de contas, Bia Mesquita assinou oficialmente seu primeiro contrato com o UFC. Lenda do jiu-jitsu, a brasileira já sabe, inclusive, quando fará sua estreia pela organização: no recém-anunciado card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro na 'Cidade Maravilhosa'. Sua adversária para a ocasião, entretanto, ainda não foi revelada.

A novidade foi dada em primeira mão pela própria atleta, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Decacampeã mundial e Hall da Fama da IBJJF, Bia Mesquita é dona de uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do jiu-jitsu. E, desde que trocou a arte suave pelo MMA profissional, se mantém invicta com um cartel de 5-0. Em sua última aparição, inclusive, a faixa-preta conquistou o cinturão peso-galo (61 kg) do LFA - despertando, assim, o interesse da alta cúpula do UFC.

"Bom dia para quem acordou realizando mais um sonho! Acabei de assinar meu contrato com o UFC. Agora é oficial, galera. Contrato assinado. Vejo vocês no 'UFC Fight Night' do Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro", celebrou Bia, em sua conta no Instagram.

Mudança programada

A troca do jiu-jitsu pelo MMA já estava programada por Bia Mesquita há algum tempo. Em dezembro de 2022, após derrotar a ex-campeã do UFC Miesha Tate no 'UFC Fight Pass Invitational 3', em Las Vegas (EUA), a faixa-preta anunciou - em entrevista à Ag Fight - que seu foco estaria na transição entre as modalidades e citou o fato de já ter alcançado o ápice de sua carreira na arte suave, onde conquistou sucesso e títulos, como fundamental na sua decisão.

Currículo invejável no jiu-jitsu

Bia Mesquita desponta com um futuro promissor no MMA, credenciada por um currículo de respeito no jiu-jitsu. Ao longo de sua vitoriosa trajetória no tatame, a lutadora brasileira colecionou títulos importantes, com e sem quimono. Entre os principais, destacam-se as dez medalhas de ouro em Mundiais da IBJJF, número recorde na história das disputas na faixa-preta.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por BIA MESQUITA (@biamesquitajj)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok