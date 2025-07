Morre Antonio Carlos Vendramini, técnico de basquete feminino, aos 74 anos

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Antonio Carlos Vendramini, conselheiro administrativo da LBF e o maior técnico vencedor da história da LBF CAIXA, com quatro títulos por Americana e @unimed_basquete .

Vendra, eterno! ? pic.twitter.com/9b0I1Wp29I

? Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) July 31, 2025