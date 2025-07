Ministro do STF, Alexandre de Moraes acompanha Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes marcou presença na Neo Química Arena na noite desta quarta-feira para acompanhar ao clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Torcedor declarado do Corinthians, Alexandre de Moraes visita o estádio em Itaquera constantemente. Ele assistiu à partida diante do Verdão no camarote da presidência, onde também estavam o presidente interino Osmar Stabile e o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior.

A ida ao jogo do clube alvinegro acontece horas depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra o magistrado, baseado na Lei Magnitsky, que autoriza a penalização de autoridades estrangeiras acusadas de violar os direitos humanos.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e largou em vantagem no confronto.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, ambas as equipes viram a chave para o Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.

No mesmo dia, o Verdão visita o Vitória. O jogo no Barradão terá início às 19h30.