Milan atropela Perth Glory e vence amistoso na Austrália

Nesta terça-feira, o Milan não tomou conhecimento do Perth Glory e aplicou uma goleada de 9 a 0 para vencer o amistoso, disputado no estádio HBF Park, em Perth, na Austrália. Terracciano, Okafor (2), Comotto, Chukwueze, Rafael Leão (2), Samuele Ricci e Musah marcaram os gols da partida.

A goleada marcou o terceiro amistoso do time italiano na pré-temporada. Além disso, a equipe também acumulou uma vitória nos pênaltis contra o Arsenal, após derrota no tempo normal, e um triunfo sobre o Liverpool pelo placar de 4 a 2.

Agora, o Milan terá tempo para descansar e depois viajar até a Irlanda, onde enfrentará o Leeds, da Inglaterra. A partida está marcada para o dia 9 de agosto (sábado), às 11h (de Brasília).

Cinco dos nove gols saíram no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Terracciano invadiu a área e bateu forte para abrir o placar para o Milan. Depois, aos 23, Okafor aproveitou boa jogada de Jiménez e apenas empurrou para ampliar a contagem.

O próprio Okafor foi o responsável pelo terceiro tento. Aos 27, após jogada pela direita, a bola sobrou limpa na área para o atacante anotar mais um no jogo. Dois minutos depois, Comotto cobrou pênalti de cavadinha e fez o quarto. Aos 31, Chukwueze bateu forte de longe e anotou o quinto gols rossonero.

Rafael Leão fez 6 a 0 logo no primeiro minuto da segunda etapa. O português disparou até a área e bateu na saída do goleiro. Aos 13, Ricci recebeu na entrada da área e finalizou forte para marcar mais um gol a favor do Milan.

Já aos 35, Musah balançou a marcação e fuzilou, sem chances para o goleiro. Por fim, aos 40, Rafael Leão aproveitou cruzamento e cabeceou para marcar o nono e último gol do jogo.