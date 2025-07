Memphis posta foto da perna machucada após sofrer pênalti em Corinthians x Palmeiras

Decisivo na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o atacante Memphis Depay compartilhou em suas redes sociais uma foto da perna machucada. Ele sofreu um corte na região da canela direita em um lance que resultou num pênalti a favor do Timão.

A jogada aconteceu por volta dos 15 minutos da primeira etapa. O holandês recebeu cruzamento, dominou no peito e emendou um chute com a perna direita, mas foi atingido por Gustavo Gómez dentro da área. Ele caiu no chão e ficou com um rasgo no meião.

O árbitro do Derby, Wilton Pereira Sampaio, decidiu assinar a penalidade após checar o lance no VAR. Weverton, no entanto, defendeu a cobrança de Yuri Alberto.

Nesta quinta-feira, no dia seguinte à partida, Memphis postou um foto em sua conta oficial no Instagram de como ficou sua perna.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O camisa 10 foi autor do gol que garantiu o triunfo do Corinthians sobre o rival. Este, inclusive, foi o primeiro tento dele em um clássico pelo clube do Parque São Jorge.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, ambas as equipes viram a chave para o Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.

No mesmo dia, o Verdão visita o Vitória. O jogo no Barradão terá início às 19h30.