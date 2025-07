Memphis incomoda o Palmeiras? Veja os números do atacante contra o rival

Memphis Depay marcou o seu primeiro gol em clássicos com a camisa do Corinthians na vitória desta quarta-feira sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Apesar do fim do jejum, o atacante já havia criado problemas para o rival de outras formas.

Referência ofensiva do Timão, Memphis chegou a 3 participações em gols diante do Palmeiras em 6 partidas. Ele já contabilizava 2 assistências em duelos contra o Verdão.

Segundo dados da SofaScore, Depay ainda soma 10 passes decisivos e o pênalti sofrido nesta quarta-feira, desperdiçado por Yuri Alberto.

Portanto, a expectativa da Fiel é que Memphis lidere o Timão no duelo de volta no Allianz Parque. Na próxima semana, o Alvinegro joga por um empate para avançar na Copa do Brasil.

Números de Memphis Depay contra o Palmeiras