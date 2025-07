Memphis diz que 'todo dérbi é uma final' e ameniza crise com Corinthians: 'Fora de proporção'

O atacante Memphis Depay acredita que o placar da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil poderia ter sido maior. Foi dele o gol que colocou os corintianos em vantagem para decidir a vaga nas quartas de final, semana que vem, no Allianz Parque.

"Todo jogo contra eles é uma final para nós, especialmente em casa, a gente precisa vencer. Eu acho que trabalhamos duro, tivemos vários momentos melhores no jogo. Poderíamos ter feito mais gols e feito uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado", disse o holandês em entrevista na saída de campo.

O Corinthians finalizou 10 vezes, das quais cinco foram em direção ao gol palmeirense. Já o Palmeiras teve mais chutes (11), mas com pontaria pior: somente quatro tiveram como alvo o gol defendido por Hugo Souza.

De modo mais comedido, Memphis também falou sobre sua situação com o Corinthians. O atacante holandês havia notificado o clube para cobrar cerca de R$ 6 milhões em valores atrasados. Antes disso, ele chegou a não se apresentar para um treinamento e gerou um mal-estar nos bastidores alvinegros.

"Eu estou aqui para trabalhar duro, várias coisas estão sendo ditas, colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time. A mensagem é a mesma de setembro do ano passado, quando cheguei, tento fazer o mesmo, melhorar o time, vamos continuar assim", concluiu.

Segundo o presidente interino Osmar Stábile, a quantia devida é paga conforme um cronograma acordado entre as partes. O dirigente garante que não haverá renegociação ou rescisão de contrato entre Memphis e Corinthians.

"Quitamos salários, direitos de imagem, e a premiação foi parcelada em três vezes. A primeira já foi paga. Estamos em dia e vamos cumprir o restante", afirmou em entrevista coletiva na segunda-feira.

Antes da partida de volta, o Corinthians entra em campo no domingo, novamente na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, contra o Fortaleza. Já o Palmeiras visita o Vitória, no Barradão, em Salvador.