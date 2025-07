Memphis desencanta em clássicos pelo Corinthians, mas deixa escapar bônus contratual

O atacante Memphis Depay foi decisivo na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. O holandês não fez um jogo brilhante, mas anotou o gol do triunfo de 1 a 0 e enfim desencantou em clássicos com a camisa alvinegra.

O jogador já havia disputado dez clássicos contra rivais paulistas pelo Timão, mas em nenhum deles conseguiu balançar as redes. O fim do jejum veio justamente em um Derby decisivo.

Com o tento, Memphis atingiu 29 participações em gols (gol + assistência) pelo Corinthians. Ele deixou escapar a última meta contratual que restava em seu vínculo com o clube.

O camisa 10 tinha até o fim deste mês para alcançar 30 participações e garantir mais cerca de R$ 1,5 milhão em bônus. Ele ficou a uma bola na rede ou passe para gol de atingir o feito.

Com as 29 participações, Memphis Depay arrecadou R$ 4,7 milhões em premiações, além de R$ 6,3 por ser relacionado em pelo menos 70% dos jogos do Corinthians desde a sua contratação, totalizando R$ 11 milhões.

Isso, claro, sem contar os R$ 4,7 milhões pelo título do Campeonato Paulista deste ano, que foram englobados em um acordo feito com todo o elenco. A diretoria do clube combinou com os jogadores de pagar o prêmio em três parcelas.

Além dos R$ 11 milhões em bônus, que devem ser depositados até o dia 20 de agosto, o Corinthians precisará pagar em setembro a primeira parcela das luvas acertadas com Memphis, no valor de 2 milhões de euros (R$ 12,9 milhões). Portanto, nos próximos dois meses, o clube terá que desembolsar R$ 23,9 milhões ao atleta.

Os altos valores causaram um temor no Timão, que vive uma realidade financeira delicada e não sabia como pagar toda esta quantia. Fato este que, inclusive, fez a diretoria estudar uma rescisão ou uma renegociação dos termos.

Contudo, a Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians deve utilizar parte dos R$ 50 milhões que receberá como adiantamento pela assinatura do novo contrato com a Nike para pagar Memphis.

Contratado em setembro do ano passado, o holandês vinha sendo criticado por más atuações recentes, mas vem de dois jogos seguidos marcando gols. O tento no Derby, aliás, pode significar uma virada de chave para o camisa 10 em 2025.

Ao todo, desde sua chegada ao Parque São Jorge, foram 15 gols e 14 assistências em 47 partidas disputadas, além do título estadual.