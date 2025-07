Memphis decide clássico pela 1ª vez, mas não atinge meta e fica sem bônus

Memphis Depay, atacante do Corinthians, quebrou o jejum de gols em clássicos, mas não conseguiu acionar mais um gatilho milionário de seu contrato.

Memphis não atinge meta milionária

Pelo contrato entre Memphis e Corinthians, há cláusulas de bônus vinculadas a participações em gols (gols + assistências). Por já ter atingido as 20 e 25 participações em gols, Memphis já recebeu R$ 3.150.402,00 no total.

No entanto, o camisa 10 não atingiu a tempo a meta de 30 participações e não alcançou mais R$ 1.575.201,00 em bônus. O jogador encerrou a primeira rodada de bonificações — entre setembro de 2024 e julho de 2025 — com 29, contando com o gol de ontem na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

A partir do próximo jogo do Timão, contra o Fortaleza, no domingo, um novo período de premiações irá começar com novas datas. Memphis terá entre agosto de 2025 e julho de 2026 para bater as metas, começando com 15, depois mais gatilhos: 20, 25 e 30 participações.

Caso o atleta atinja a meta de realizar 15 participações em gols, aí considerados tanto os gols por ele marcados quanto as assistências para gols de seus colegas, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, nas partidas oficiais por si disputadas da equipe principal do Corinthians, será devido o valor líquido de R$ 1.575.201,00.

Trecho da cláusula de Memphis Depay

Vale ressaltar que o Timão já precisou parcelar premiações antigas com o holandês. A gestão interina atrasou pagamentos e diluiu R$ 4,7 milhões em três parcelas para solucionar o momento conturbado com o atleta. O valor é correspondente à premiação do título do Paulistão 2025.

Memphis também quebrou um jejum contra rivais ao balançar a rede contra o Palmeiras. Até ontem, foram 10 clássicos do holandês (contra Palmeiras, São Paulo e Santos) e nenhum gol marcado, apenas assistências.