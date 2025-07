Mayke revela fator fundamental para acerto com Santos e mira estreia contra o Juventude

Mayke foi oficialmente apresentado como jogador do Santos nesta quinta-feira. O lateral direito revelou que Alexandre Mattos, atual executivo de futebol do Peixe, teve papel fundamental para ele deixar o Palmeiras e ir à Baixada Santista.

"Santos já tinha sondado lá atrás, mas quando chegou mesmo uma proposta foi na chegada de um cara que eu considero muito, como um pai, que me ajudou na subida para o profissional do Cruzeiro e no Palmeiras, que é o Mattos. Meu irmão. É um cara que admiro muito. Ele e o presidente me fizeram uma proposta, fiquei feliz. Tinha o resto do ano no Palmeiras, mas entramos em um consenso, sabemos que na vida tudo tem um ciclo. Meu ciclo no Palmeiras já tinha acabado. Foi bom para todos", disse o novo camisa 2.

O atleta de 32 anos tinha contrato com o Verdão até o fim desta temporada, mas viu o interesse do Alvinegro Praiano com bons olhos e aceitou a proposta para defender o rival. Ele, inclusive, ficou de fora dos últimos três jogos do Alviverde no Campeonato Brasileiro.

Apesar do tempo fora, Mayke afirmou que está se sentido bem fisicamente e se colocou à disposição do técnico Cleber Xavier para estrear na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

"Com certeza, estou preparado, já estava na caminhada e treinando, estou me sentindo bem fisicamente. Se o professor precisar que eu entre de titular, ou 10 minutos, o tempo que ele precisar, vou procurar entrar dentro de campo e dar o meu melhor, para ajudar meus companheiros e tirar o Santos dessa situação" contou.

"Vai ser um jogo muito importante, em casa, contra um rival direto. Temos que fazer de tudo para ganhar. Esse peso tem que ficar lá fora, dentro temos que estar leves. Precisamos de qualquer jeito os três pontos. Temos que correr atrás. O que é importante é a vitória. Isso vem de uma construção. Estamos fazendo um bom trabalho nesta semana aberta. O professor está trabalhando muito bem. Vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e, com ajuda da torcida, conseguir os três pontos", completou.

O defensor, aliás, passou por duas lesões seguidas recentemente. Agora, no entanto, ele garantiu que está livre dos problemas.

"Lesão nunca é bom, fiquei muito triste com as lesões que tive, mas vim fazendo um trabalho específico, para reforçar o músculo. Muitos pensam que quem está treinando mais está mais preparado, mas é difícil só treinar, jogar é diferente. Isso foi um pouco que aconteceu comigo. Hoje me sinto super bem, vinha fazendo uma preparação individual. Estou me sentindo super bem e preparado para uma nova fase. Se deus quiser fazer um excelente campeonato e ir em busca de coisas mais altas", finalizou.

O vínculo do ex-Palmeiras com o Peixe é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Carreira de Mayke

Desde 2017 no Palmeiras, depois de passagem de destaque pelo Cruzeiro, Mayke se despediu do Alviverde como jogador com mais títulos na história, com 12 taças levantadas, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O lateral direito conquistou três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao todo, foram 319 jogos, oito gols e 26 assistências. Em 2025, ele entrou em campo 21 vezes, sendo dez como titular, e distribuiu uma assistência.