Mayke celebra chance de jogar com Neymar no Santos: "Sempre foi um sonho"

Apresentado no Santos, Mayke comemorou a oportunidade de poder atuar ao lado de Neymar. O lateral direito exaltou o meia-atacante e citou outros nomes que o animam no elenco.

"Pesa em qualquer jogador. Jogar ao lado do Neymar sempre foi um sonho, é um ídolo e um gênio", declarou o camisa 2 do Peixe.

"O Neymar não tenho nem o que falar. É um dos melhores jogadores que temos no Mundo. É um cara que sempre fui fã . Vai ser uma honra poder jogar ao lado dele. Ao lado do Zé Rafael também, que foi meu companheiros, e outros que jogaram contra. Já vi que o elenco tem muita qualidade. Estou feliz e vou fazer de tudo para sempre ajudar", ampliou.

Mayke mira jogar pela primeira vez ao lado de Neymar na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O vínculo do ex-Palmeiras com o Santos é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.