Luisa Stefani vence na estreia da chave de duplas em Montreal

Luisa Stefani, duplista número 1 do Brasil e 22ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória, na noite desta quarta-feira, no WTA 1000 de Montreal, no Canadá.

A dupla superou as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10-2.

"Ótima vitória. Primeiro jogo de volta na quadra dura. Fomos pacientes com os momentos de altos e baixos nos dois sets e jogamos um tiebreak impecável para fechar o jogo. Feliz com a estreia e animada com o nível que jogamos no tiebreak final", disse Luisa.

A paulistana e Babos enfrentam nas oitavas de final a taiwanesa Hao Chan e a chinesa Xinyu Jiang.