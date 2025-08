Triatleta Luisa Baptista será embaixadora dos Jogos da Juventude

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista de ouro no Pan-Americano de 2019, a triatleta Luisa Baptista será a embaixadora da modalidade na edição deste ano dos Jogos da Juventude.

Luísa voltou a estar em uma prova em junho, ao participar da Corrida do Time Brasil, no Rio de Janeiro, um ano depois de receber alta hospitalar após grave acidente no interior de São Paulo.

"Recebi o convite e adorei. Bom demais ser embaixadora. Quando eu era mais nova, nunca estive nos Jogos. Então, mesmo depois de velhinha eu estou muito feliz", brincou.

O que aconteceu

A triatleta foi atropelada em dezembro de 2023, enquanto realizava um treino — pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi, em São Carlos (SP), quando uma moto colidiu frontalmente com a bicicleta dela. O episódio lhe causou 28 fraturas e a deixou 167 dias internada.

Acho que eu posso transmitir os valores olímpicos: amizade, respeito e excelência. São valores olímpicos que se aplicam em qualquer área. Eles vão viver momentos que eles vão levar para o resto da vida. E realmente vou dizer para eles se divertirem. Acima de tudo, acima da competição: que se divirtam e aproveitem muito a oportunidade de estar lá

Ao todo, mais de 4.500 atletas de até 17 anos vão competir em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro. "É o maior evento esportivo nessa faixa etária e que pega todos os estados do país. Vejo isso como extremamente importante. E existe um desafio em manter os atletas que estão em desenvolvimento, por essa idade de 17 anos, em competição", disse.

Luisa Baptista vai se juntar a outros nomes de grande porte. Rosângela Santos, do atletismo, e Bruninho, do vôlei também já foram confirmados como embaixadores dos Jogos da Juventde.

Quero que eles vejam um futuro no esporte. Poder estar lá vai permitir que eu compartilhe isso com eles. É, sim, possível ter um futuro dentro do esporte no país. É possível encarar o esporte com uma profissão. E eu tenho certeza de que eles também vão se sentir melhores pessoas por estarem participando dos Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude terão 20 modalidades. A competição vai contemplar atletismo, águas abertas, badminton, ciclismo, triatlo, ginástica rítmica, esgrima, wrestling, judô, ginástica artística, basquete, taekwondo, natação, futsal, handebol, tiro com arco, vôlei de praia, tênis de mesa, voleibol e remo virtual.