Comissão inglesa inocenta Paquetá em caso de manipulação de resultados

Uma comissão independente absolveu Lucas Paquetá da acusação de ter forçado cartões para favorecer apostas esportivas. O jogador do West Ham, no entanto, foi considerado culpado por "não cumprir com suas obrigações" durante as investigações da Federação Inglesa de Futebol.

O que aconteceu

A decisão destacou que as "acusações de má conduta contra Lucas Paquetá por supostas violações não foram comprovadas". O meio-campista brasileiro havia sido denunciado pela FA por supostamente ter levado quatro cartões amarelos em quatro partidas para manipular apostas.

A comissão, no entanto, considerou que o jogador não cumpriu com suas obrigações de cooperação com a investigação, respondendo a perguntas e fornecendo informações. A FA ainda vai anunciar uma "sanção apropriada" sobre isso, mas tal punição não coloca em risco a carreira do jogador.

Paquetá comemorou ter sido inocentado da acusação de manipulação de resultado. O meia agradeceu ao apoio recebido durante todo o processo, que levou quase dois anos entre investigação, acusação formal e veredito.

Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto.

Lucas Paquetá

Procuradas, as assessorias da FA e do jogador informaram que não comentariam sobre o caso.

Confira a íntegra da decisão

Uma Comissão Reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá, do West Ham United, por supostas violações da Regra E5 da FA não foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022; o Aston Villa em 12 de março de 2023; o Leeds United em 21 de maio de 2023; e o AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Foi alegado que Lucas Paquetá buscou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora concluiu que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora considerou comprovadas as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder a perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre uma sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não fará mais comentários até então.

Relembre o caso

O jogador do West Ham foi denunciado pelo recebimento suspeito de cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, em um movimento que gerou alerta de empresas de monitoramento de casas de apostas.

A suspeita era de que os cartões teriam beneficiado apostas feitas na região metropolitana do Rio.

A suspeita sobre Paquetá começou em 2023. Em maio de 2024, ele foi formalmente denunciado. O julgamento do caso terminou no início de junho.

Os cartões investigados foram contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, todos na temporada 2022-2023.

Paquetá precisou entregar celulares, prestar depoimentos e contratou advogados ingleses para fazer a defesa.

O tio dele, Bruno Tolentino, admitiu em entrevista ao UOL que parentes do jogador faziam apostas de forma recorrente, mas sem ter informação privilegiada de que Paquetá tomaria cartão de propósito.

Por causa da suspeita de manipulação, Paquetá viu a carreira estagnar no West Ham, já que o Manchester City chegou a negociar a contratação dele. Mas o time de Guardiola saiu do negócio por temer perder o investimento, caso houvesse condenação.

Paquetá também chegou a ficar cerca de nove meses fora de convocações da seleção, para que pudesse conduzir a defesa. Ele voltou a ser convocado com Dorival Júnior, no início de 2024, mas lesões e a queda de rendimento o fizeram perder espaço recentemente.

Mesmo alegando inocência, Paquetá não conseguia esconder a aflição por conta da situação ao longo do tempo. Em um jogo da Premier League, chegou a chorar em campo após receber um cartão amarelo.