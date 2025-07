Lucas Paquetá ainda tem espaço na seleção? Alicia e Milly debatem

Inocentado na Inglaterra da suspeita de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas, Lucas Paquetá deve voltar à seleção brasileira? No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe concordaram que sim.

As colunistas avaliaram que o jogador pode ser útil em uma posição em que o Brasil tem muitos problemas, mas apontaram que ele precisa voltar a ter o rendimento que apresentava antes do julgamento.

Lucas Paquetá está no West Ham, da Inglaterra há três temporadas, tendo sido titular na maior parte dos jogos. O meia foi presença constante na seleção brasileira entre 2018 e 2024, e disputou a Copa de 2022.

Milly: Paquetá pode fazer diferença na seleção

Ele precisará recuperar tecnicamente o futebol pelo caminho. Acho que deve ser bem difícil conviver com uma suspeita como essa. [...] Imagino que ele vai ter um imenso alívio. O West Ham já estava interessado em vendê-lo. Talvez o destino seja o Brasil, para ficar mais perto do Ancelotti. É um jogador muito acima da média, pode fazer a diferença na seleção se voltar a jogar o que já jogou.

Milly Lacombe

Alicia: Cabeça de Paquetá precisa estar no lugar

Sim [tem espaço para o Paquetá na seleção], se ele voltar a jogar o que a gente sabe que ele pode, tem espaço. É uma posição na seleção brasileira que tem mostrado carência. Nosso meio-campo realmente não encaixou ainda. Tem uma dificuldade criativa - tanto que o Paquetá chegou a ser convocado no auge desse imbróglio. [...] Se estiver bem, faz falta, mas a cabeça precisa estar no lugar.

Alicia Klein

