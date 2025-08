Justiça suspende investigação contra presidente da CBF por crime eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima suspendeu a investigação sobre o presidente da CBF, Samir Xaud, relacionada à compra de votos. A alegação é de que não havia justa causa e faltavam provas contra o dirigente.

A Polícia Federal fez uma operação relacionada a possível crime eleitoral no pleito de 2024. Os principais alvos eram Renildo e Helena Lima (deputada federal). Os dois são acusados de comprarem votos. Renildo foi encontrado com dinheiro na cueca.

A justificativa da PF para incluir Samir Xaud na investigação foi uma citação a ele em áudio de Renildo. O Ministério Público foi contra.

A Justiça autorizou e houve buscas e apreensões na casa de Xaud e na CBF.

Na sequência, seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus na Justiça Eleitoral de Roraima para suspender a investigação. Alegavam que não havia elementos para sua inclusão.

Nesta quinta-feira, o desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento aceitou o pedido. Segundo ele, houve "ausência de justa causa para a investigação penal". Veja trecho abaixo:

O fumus boni iuris restou evidenciado pela ausência de justa causa para a investigação penal, pois essa mera referência à pessoa do ora paciente não pode ser considera suficiente para justificar a investigação criminal, para o que se torna imprescindível a reunião de outros elementos capazes de confirmar a premissa adotada na decisão questionada.

Com efeito, o Juízo de origem se limitou a afirmar que haveria indícios de participação dos "representados" em ilícitos, isso a partir de trecho de mensagem onde é apenas citado o nome do paciente sem que fosse estabelecido qualquer liame seu com os supostos delitos.

Por isso, o desembargador afirmou que a exposição de dados e informações sobre Samir Xaud levaria a prejuízo de sua imagem.

Portanto, preenchidos os requisitos para concessão da liminar, defiro a medida pleiteada para determinar a suspensão das investigações em relação ao paciente Samir Xaud até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.

Em nota da CBF, Samir Xaud se pronunciou: "Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e mantive a tranquilidade nos últimos dias, apesar da injustiça cometida e da grave exposição negativa da minha imagem. Seguirei trabalhando com foco, fé e honestidade em prol do futebol brasileiro."