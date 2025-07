Juliana Campos conquista ouro no salto com vara feminino do Troféu Brasil

Na manhã desta quinta-feira, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, a brasileira Juliana Campos participou da final do salto com vara feminino no Troféu Brasil de Atletismo 2025 e alcançou a marca de 4,21m para garantir a medalha de ouro.

A prata ficou com Nicole Caroline de Lima , que saltou 4,11m, enquanto o bronze foi para Ayla Sakamoto, com 4,01m.

Juliana vive uma temporada especial em 2025. Ao longo do ano, ela já melhorou seu recorde pessoal cinco vezes, com saltos de 4,63m, 4,66m, 4,68m, 4,73m e 4,76m, marca que a consolidou como a segunda melhor brasileira da história na prova, atrás apenas da campeã mundial Fabiana Murer, recordista sul-americana com 4,87m.

Vale destacar o título da atleta no Campeonato Nacional de Clubes de Portugal - 2ª Divisão, disputado em Leiria, no dia 13 de julho, quando superou a marca dos 4,70 metros pela primeira vez na carreira.

No evento, a brasileira cravou 4,73m, atingindo exatamente o índice exigido pela World Athletics para o Mundial de Tóquio. Com isso, garantiu de forma definitiva a sua vaga no torneio, que será disputado de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão.