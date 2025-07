Jornal diz que contratações de Saúl e Lino pelo Flamengo foram 'favores' ao Atlético de Madrid

Recentemente, o Flamengo oficializou a contratação de Saúl Ñíguez e Samuel Lino, ambos ex-jogadores do Atlético de Madrid. O jornal espanhol Marca publicou, nesta última quarta-feira, uma matéria comemorando a saída da dupla e exaltando Filipe Luís por fazer um grande favor ao time.

Segundo a matéria, com a saída de Saúl e Lino, o Atleti teria "se livrado de dois problemas" e ainda arrecadou 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões), três vezes maior que o investimento feito na contratação do brasileiro.

Além disso, o jornal diz que a saída dos jogadores é encarada como dois "favores" que o Flamengo fez ao Atlético de Madrid.

A nota começa relembrando a passagem de Filipe Luís no Atlético de Madrid e afirmando que o brasileiro "permanecerá na memória como um dos jogadores mais importantes da melhor era do cholismo (era como o técnico Diego Simeone)".

Saúl e Samuel Lino: realidade é o Flamengo

Revelado pelas categorias de base do time espanhol, Saúl Ñiguez firmou vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2028. Filipe já foi companheiro de equipe do meio-campista, conquistando juntos títulos como a Liga Europa (2011 - 2012 e 2017 - 2018), Supercopa da Europa (2018) e Copa Rei (2012 - 2013).

Já o brasileiro Samuel Lino, que atuou na base do Flamengo antes de ir para a Europa, tem o contrato válido até dezembro de 2029. O clube brasileiro desembolsou 22 milhões de euros (R$ 143,8 milhões), se tornando o reforço mais caro da história do Fla.

Ambos não estavam nos planos do treinador Diego Simeone para a próxima temporada do Campeonato Espanhol e encontraram espaço no time Rubro-Negro.