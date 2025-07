Jogador dos Knicks lança livro infantil em loja da NBA no Rio de Janeiro

Miles McBride, armador do New York Knicks, vice-campeão da Conferência Leste da NBA 2024-2025, esteve na tarde da última quarta-feira na NBA Store Arena do Uptown Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para uma sessão de autógrafos no lançamento do seu primeiro livro infantil.

Escrito e protagonizado por Miles, "Deuce: O Campeão da Amizade" traz uma história inspiradora e cheia de ação sobre amizade, coragem e fazer o que é certo - dentro e fora das quadras. Dezenas de fãs estiveram na loja para encontrar McBride, que visita o país pela terceira vez.

"Quando eu era garoto, onde eu cresci, queria muito que um jogador da NBA fosse à minha cidade. Espero que isso motive alguns deles a trabalhar duro e, ainda que não se tornem jogadores da NBA, no que fizerem em suas vidas, que tenham sucesso. O basquete fez muito por mim, me deu a chance de ser um personagem, de escrever o meu próprio livro, de vir até o Brasil encontrar os fãs, e isso é mágico. Esse livro não é só sobre basquete, é sobre valores, amizades e respeito", afirmou o camisa 2 dos Knicks.

Miles McBride está no Brasil! ??? Nesta quinta (31/07), às 20h, vai rolar uma entrevista INCRÍVEL com ele e a Ana Zortea AO VIVO no nosso canal do YouTube! ?? Já vai anotando na agenda pra não perder! ? #YouTubeNBA #NBATuneIn pic.twitter.com/U4NIitiERa ? NBA Brasil (@NBABrasil) July 30, 2025

Entre as mais de 200 pessoas que compareceram ao evento, estiveram meninos e meninas de projetos que atendem jovens do estado do Rio de Janeiro. Wanderson Geremias, fundador do projeto do Cesarão, destacou a importância do encontro para os jovens e crianças.

"Momentos como esse são especiais, ficam marcados e fazem com que a gente consiga crescer cada vez mais. Ter o Miles aqui, falando não apenas sobre esporte, mas também sobre educação, com o livro dele, isso vai ficar marcado na memória dessas crianças que tiveram a oportunidade de vir e viver esse momento único", disse.