Jardim defende jogadores após empate do Cruzeiro e alerta para carência no elenco

O Cruzeiro tropeçou diante do seu torcedor nesta quarta-feira. No Mineirão, o Cabuloso empatou sem gols com o CRB, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Leonardo Jardim, o mau resultado não foi culpa dos jogadores, que segundo ele, se esforçaram muito na partida.

"A questão não foi a falta de esforço. Hoje eles (jogadores) se esforçaram e no próximo jogo vamos nos esforçar muito. Nem preciso ver o GPS, porque tenho certeza de que a maioria dos jogadores passaram dos 10km. Foi uma questão de não termos no elenco esse tipo de jogador, que consegue driblar, eliminar um ou dois jogadores no drible. No elenco do Cruzeiro não conseguimos encontrar esse tipo de atleta. Temos jogadores com outras características e quando o jogo vai para situações assim nós temos dificuldades", disse Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após o jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Carência específica no elenco

Além disso, Leonardo Jardim reclamou de uma carência no elenco do Cruzeiro. Para o treinador português, a Raposa não possui um jogador driblador, capaz de limpar marcadores e furam defesas muito fechadas, como a do CRB.

Ele também citou dois atletas que o Cruzeiro monitorou, mas não conseguiu contratar: Montoro, que foi ao Botafogo, e Matheus Gonçalves, do Flamengo.

"Em relação ao mercado. Vocês sabem alguns jogadores que tentamos trazer, o Montoro, o (Matheus) Gonçalves. É o perfil que precisamos, jogadores com capacidade para jogar em espaço curto e temos que procurar esse tipo de jogadores. Mas não é fácil achar esse jogador de uma hora para a outra e são muito caros. Alguns clubes pagam 25 milhões pelos jogadores, mas para o Cruzeiro são caros. Vamos continuar procurando. Temos que trazer peças que acrescentem diferentes características ao nosso elenco", finalizou Jardim.

Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O jogo de volta entre Cruzeiro e CRB será na quarta-feira que vem (06), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.