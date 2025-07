Isqueiro, laser e copos: Corinthians pode ser punido por objetos atirados em campo no clássico

O Corinthians pode ser punido por causa pelo comportamento da torcida na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, ontem, pela Copa do Brasil. Isso porque, conforme relatado em súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, objetos foram atirados no gramado.

Torcedores jogaram ao campo itens como isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Além disso, houve uso de laser para atrapalhar a visão do goleiro palmeirense Weverton, que reclamou durante a partida.

"Aos 46 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida em virtude da utilização de equipamento laser, por parte da torcida mandante, que atingia a visão do goleiro da equipe visitante. A administração do estádio seguiu o protocolo e o incidente cessou", escreveu o árbitro.

Em outro trecho, ele sinalizou o lançamento de objetos no gramado. "Aos 39 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo, sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe."

De acordo com o previsto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, atos como desordem e lançamento de objetos no campo podem gerar multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Em casos considerados de "elevada gravidade", é possível até que o clube seja punido com perda de mando de campo.

Com a vitória, o Corinthians precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras, por outro lado, busca um triunfo por dois gols de saldo. Em caso de vitória Alviverde pela diferença de um gol, a disputa irá para os pênaltis.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta das oitavas da Copa do Brasil.