Intercâmbio! Rodolfo Vieira exalta evolução após camp na Fighting Nerds

Em sua última aparição no octógono mais famoso do mundo, em fevereiro desta temporada, Rodolfo Vieira acabou superado por Andre Petroski. O resultado negativo motivou o especialista em jiu-jitsu a buscar novos ares. Meses depois da derrota, o peso-médio (84 kg) brasileiro anunciou que iria migrar para a equipe 'Fighting Nerds', em São Paulo. E agora, prestes a competir novamente no UFC Vegas 108, neste sábado (2), o 'Caçador de Faixas Pretas' tem um saldo bastante positivo da experiência na 'nova casa'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Rodolfo afirmou que conseguiu evoluir todas as valências de seu jogo de MMA - até mesmo o grappling, seu carro-chefe. Confiante no trabalho implementado junto aos 'Nerds', o brasileiro quer mostrar uma versão aprimorada neste sábado. O adversário da vez é o americano Tresean Gore, que também chega pressionado por um revés na última rodada.

"Aprendi bastante lá (Fighting Nerds). Melhorei muito o meu jogo, principalmente essa parte da perna deles, que é muito boa. Essa movimentação, esse entra e sai. Cada luta que passa, independente se eu ganho ou perco, sempre busco alternativas e brechas para estar melhorando, crescendo e evoluindo. Foi o que eu fiz. Fui para lá, saí da minha zona de conforto e fiquei bem focado nos treinos. Melhorei minha trocação, melhorei meu jiu-jitsu, as quedas. Com certeza estou bem melhor do que na última luta", frisou Vieira.

Início da parceria

A conexão com a Fighting Nerds foi crucial para Rodolfo de fato se aventurar no time de São Paulo. E o primeiro contato com a equipe e alguns de seus integrantes foi ainda em 2023, quando ele e Caio Borralho lutaram - e brilharam - no mesmo card do UFC. Desde lá, a ideia amadureceu na cabeça do faixa-preta que, enfim, optou por migrar da equipe 'Fusion X-Cel Performance', onde treinava, na Flórida (EUA), para encorpar o grupo dos nerds brasileiros.

"Esse camp eu decidi fazer diferente. Todos os camps eu tinha feito em Orlando. Mas já tinha essa vontade de fazer um camp fora. Lá na Fighting Nerds, especificamente lá. Porque é uma equipe que tive a oportunidade de conhecer em um evento que lutamos juntos, eu e Caio (Borralho), em Vegas. Foi muito legal. Conheci o Caio, o Pablo, o Flávio... Fiquei apaixonado por eles e pela energia deles com o time. E, desde então, tinha essa vontade lá dentro. Gostei muito e me adaptei muito bem ao treino. É um jogo cansativo, mas muito eficiente", relembrou Rodolfo.

Mesmo longe de sua família, que segue morando nos EUA, Rodolfo Vieira afirmou que pretende seguir os treinos na Fighting Nerds também para seu próximo desafio. Agora resta saber que tipo de desempenho o brasileiro apresentará para os fãs neste sábado, quando competirá pela primeira vez representando sua nova equipe.

