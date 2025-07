'Imagem inconclusiva': PVC e Hernan debatem troca da tecnologia do VAR

A imagem utilizada pelo VAR para anular o gol do Palmeiras no Dérbi contra o Corinthians é inconclusiva?

No De Primeira, os comentaristas André Hernan, Paulo Vinícius Coelho e Livia Camillo divergiram sobre a polêmica e debateram a necessidade de mudança na tecnologia do VAR — das questionadas linhas manuais ao modelo semiautomático.

Livia: "Foi impedimento, sim. Estava impedido. E óbvio que é um impedimento milimétrico, é muito difícil mesmo. Apenas com o auxílio do VAR é possível ver o desnível entre os dois atletas".

PVC: "Qual é o argumento que você me dá para dizer que sim, você tem certeza que estava impedido?"

Livia: "A linha da cabeça [do Gustavo Gómez]".

PVC: "A linha da cabeça está na linha do ombro. Tem o que, um milímetro do impedimento? Não dá pra saber. E outra coisa: no frame, a bola já saiu do pé do Aníbal. Nessa imagem, a bola já saiu do pé do Aníbal, que é a discussão que a gente teve em 2022, em Brasília, quando o Flamengo reclamou profundamente no gol do Gabigol, anulado, porque a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro. É a mesma coisa, tem dois pontos nessa imagem que a tornam inconclusiva. Ou, pra mim, torna conclusivo que não foi impedimento — a bola já tinha saído do pé do Aníbal e, na imagem, eu não consigo ver o ombro do Raniele atrás da cabeça do Gustavo Gómez".

Hernan: "A gente tem essa ferramenta para o Brasileirão e para a Copa do Brasil O semiautomático já é uma discussão, o Samir Xaud falou da implementação, e é necessário. A gente já teve um estadual com a final com o semiautomático e é necessário. Só que hoje você tem essa ferramenta, essa ferramenta está sendo usada, essa ferramenta teve a decisão do impedimento, é o que tem que aceitar. Isso é coisa de quem se sentiu prejudicado e fica na reclamação. É óbvio que tem que melhorar, mas o que eles tinham de ferramenta na hora eles usaram e chegaram à conclusão".

Nesta semana, a CBF prometeu em reunião com os clubes a implementação do impedimento semiautomático em 2026.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra