Ida da Copa do Brasil ganha peso dobrado para São Paulo fugir de fantasma

A partida desta noite contra o Athletico no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil, ganhou peso dobrado para o São Paulo com o intuito de fugir de um fantasma que assombra o clube: o gramado sintético.

O que aconteceu

O Tricolor tem sofrido com lesões em gramas artificiais, como a da Arena da Baixada, palco do jogo de volta. Dois dos desfalques do time hoje se lesionaram nesse tipo de superfície: Lucas, no Allianz Parque, e Calleri, no Nilton Santos.

O histórico é longo e começou em 2022, quando o ex-zagueiro Miranda rompeu ligamento no Allianz em lesão que acabou encerrando sua carreira. No ano seguinte, Ferraresi e Galoppo também romperam ligamentos no mesmo gramado, enquanto Welington e Rafinha tiveram problemas mais leves. Em 2024, Lucas teve um estiramento na coxa jogando na casa do rival, enquanto neste ano lesionou o joelho em queda forte no gramado.

O Nilton Santos foi palco do rompimento do ligamento de Calleri, mas já tinha histórico antes. O Tricolor inaugurou o novo gramado do estádio do Botafogo, e o atacante David acabou deixando o jogo com dores na coxa.

Apesar do 'fantasma' das lesões, nem todas elas estão diretamente relacionadas à grama artificial. Um exemplo é Patryck, o jovem lateral que teve uma queda em disputa com Estêvão e fraturou a clavícula.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira na grama artificial da Arena da Baixada, e o Tricolor adoraria poupar quem pudesse. No entanto, mesmo que tenha um ótimo resultado no Morumbis, Hernán Crespo tem um elenco curto e poucas opções para escalar um time alternativo.

Retrospecto também é ruim

Além do 'fantasma' das lesões, o histórico atuando em estádios rivais com gramados artificiais é bastante ruim. Computando os três principais clubes do país com grama artificial, o São Paulo só venceu oito de 37 jogos.

O Tricolor enfrentou o Palmeiras em grama artificial 23 vezes, sendo 22 no Allianz e uma na Arena Barueri. Contra o rival, foram 15 derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

O São Paulo visitou o sintético do Athletico-PR dez vezes: foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. O Botafogo completa a trinca de clubes sendo o mais recente sintético dentre os três; até aqui, foram quatro jogos, com duas derrotas e dois empates.

O aproveitamento do São Paulo em sintético contra tais times é de 37,8%: oito vitórias, oito empates e 21 derrotas.