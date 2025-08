Crespo exalta jovens do São Paulo e não acomoda base: 'Joga quem merece'

Após a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Athletico na Copa do Brasil, o técnico Hernan Crespo não mediu elogios aos jovens Rodriguinho e Pablo Maia, mas deixou claro que "joga quem merece".

O que aconteceu

O treinador do Tricolor declarou que a ideia é dar chances aos atletas e lembrou que ser da base da equipe não garante espaço no time titular. No confronto desta quinta-feira, Pablo Maia marcou o primeiro gol da vitória, enquanto Rodriguinho criou linda jogada para Ferreirinha ampliar.

Vendo a realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, estou muito feliz. Eles merecem a posição. E acho que se continuar assim, é um bom caminho. A ideia é promover esses jogadores, mas não porque vêm de Cotia. Não, não, não. Joga quem merece. Agora, joga o Rodriguinho. Joga o Pablo Maia. Joga o Maik. Quanto? Vamos ver. Mas queremos dar espaço. Não me interessa o passaporte deles, não me interessa de onde vêm, se são estrangeiros, se são brasileiros, se são de Cotia. Quem joga, joga. Hernan Crespo

Crespo falou também sobre a diferença de quando conheceu os atletas há quatro anos e exaltou novamente a dupla. O treinador pediu pés no chão do grupo para que mantenha bom desempenho.

Reencontrar Pablo Maia, Patrick e Rodrigo com mais experiência do que há quatro anos, estrutura física, já deixa claro que é diferente de antes. Estou feliz por tê-los aqui e por poder dar a Pablo Maia a oportunidade de jogar novamente, e por Rodrigo criar um espaço para jogar. O importante aqui é que o grupo esteja bem, que o grupo mostre que quer jogar a bola, que gostem da forma como estão jogando, mas com muita calma, porque ainda não conquistaram nada.

O São Paulo volta a campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo duelo de volta das oitavas da competição. Dessa vez, o embate será disputado na casa do Athletico, no Paraná.

O que mais disse Crespo

Luciano: "É um jogador ofensivo. Você consegue senti-lo, consegue senti-lo jogando, ele consegue flutuar, consegue chegar à área e nos ajudar que têm uma imaginação diferente, uma maneira diferente de jogar".