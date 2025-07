Gyokeres minimiza comparações com Henry após receber camisa 14 do Arsenal

(Reuters) - O atacante Viktor Gyokeres disse que quer conquistar seu próprio lugar na história do Arsenal e minimizou as comparações com Thierry Henry depois de assumir a camisa número 14 do clube.

O jogador sueco de 27 anos, que marcou 54 gols em todas as competições na última temporada, completou sua transferência de 63,5 milhões de euros (US$72,56 milhões) vindo do Sporting no sábado.

Gyokeres ficou com a camisa número 14 do Arsenal, que o ex-capitão Henry usou para se tornar o maior artilheiro do clube.

"É claro que conheço a história", disse Gyokeres à mídia britânica na quarta-feira. "Para ser honesto, não havia muitos números disponíveis. Não havia muitos para escolher."

"Mas é claro que aquele estava disponível. Então, quando eu soube disso, foi fácil escolher."

"Não é realmente minha intenção ser comparado com o que ele conquistou em sua carreira. Especialmente aqui. Só quero fazer o meu próprio trabalho e mostrar minhas qualidades. É claro que ele foi um jogador incrível, mas diferente de mim."

O Arsenal inicia sua nova campanha na Premier League contra o Manchester United em 17 de agosto.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare, em Bengaluru)