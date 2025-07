Guilherme Caribé termina em quarto nos 100m livre do Mundial

O brasileiro Guilherme Caribé ficou perto de conseguir uma medalha no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Nesta quinta-feira, o atleta conquistou o quarto lugar na prova dos 100m livre da natação.

Guilherme Caribé teve um bom início e estava forte na briga por medalha na virada dos 50 metros. Em uma disputa apertada, ele perdeu terreno no fim da prova, vencida pelo romeno David Popovic (46s51), com o norte-americano Jack Alexy (46s92) e o australiano Kyle Chalmers (47s17) na sequência do pódio. O brasileiro cravou 47s35.

"Dei tudo de mim, deixei tudo na água, fiz o que pude, mas esse é o esporte que a gente faz. Perto da minha melhor marca, agora é levantar a cabeça, amanhã (sexta) tem mais", comentou Caribé em entrevista ao Sportv. O quarto lugar deixa Guilherme Caribé com sentimentos distintos, feliz por sua evolução, mas insatisfeito por chegar tão perto da medalha. "Bem feliz pela minha participação até agora (no Mundial), mas, querendo ou não, é frustrante bater em quarto, estou mal", lamentou.

Guilherme Caribé: foco nos 50m