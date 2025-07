Grêmio intensifica preparação para enfrentar o Fluminense no Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Grêmio seguiu com a preparação para enfrentar o Fluminense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os jogadores se apresentaram ao CT Luiz Carvalho nesta manhã e, antes do treino com bola, realizaram corrida e alongamento. Em seguida, trabalharam troca de passes, condução de bola e finalizações em pequenos alvos.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, os atletas foram divididos em dois grupos. Um deles realizou exercícios físicos, enquanto o outro aprimorou os duelos em espaço reduzido, com limites de toques na bola até finalizar no mini-gol.

Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção Brasileira, visitou o centro de treinamento gremista e acompanhou o trabalho ao lado da comissão técnica do clube gaúcho.

O Tricolor encerra a preparação para o duelo diante do Fluminense no início da tarde desta sexta-feira, novamente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Fase do Grêmio

Eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana na última quarta-feira, diante do Alianza Lima, do Peru, o Grêmio seguirá o calendário disputando apenas uma competição, o Campeonato Brasileiro.

Na 14ª posição, com 20 pontos em 16 partidas, os gaúchos vêm de um triunfo importante contra o Fortaleza, após quatro jogos sem vencer, e buscam novas vitórias.