Gols, fôlego e discussão com árbitros: como Hulk se tornou rara esperança no Atlético-MG

Maior artilheiro do Atlético-MG, na era dos pontos corridos, o atacante Hulk se tornou, também, a principal referência para os torcedores no extracampo. O clube alvinegro está passando por uma crise financeira que vem influenciando na postura dos jogadores dentro e fora das quatro linhas.

O camisa 7 coleciona 15 gols na temporada atual, cinco gols à frente do vice-artilheiro do clube, Rony (10 gols), que foi protagonista de uma tentativa polêmica de rescisão de contrato. O motivo por trás da decisão é o atraso de pagamentos.

Depois de uma derrota contra o Flamengo no Maracanã, o Atlético-MG volta ao Rio de Janeiro com um novo objetivo: ganhar o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube conta com a principal estrela, Hulk, que tem como motivação extra diminuir a distância para a marca de 500 gols na carreira. Até o momento, o atacante acumula 448 gols.

O atleta, que completou 39 anos na última sexta-feira, 25, esbanjou técnica e estilo ao marcar um gol olímpico contra o Bahia e dois gols de falta contra o Palmeiras, que apesar de não converterem em vitória, mostraram que o profissional mantém um ótimo condicionamento físico, desde que desembarcou no Brasil, em janeiro de 2021.

No jogo contra o time rubro-negro, o ídolo precisará contar com uma equipe que está desmotivada e em crise, além de uma torcida desconfiada, dois fatores que podem influenciar negativamente no placar, algo que aconteceu em jogos anteriores.

Hulk também tem sido protagonista em discussões com a arbitragem. Rotineiramente, o atacante atleticano reclama dos juízes e contesta decisões que trariam prejuízo ao time de Belo Horizonte. Na última semana, uma cena rodou o mundo no duelo do Atlético-MG com o Bucaramanga, quando Hulk, depois de conversar com o árbitro - que parecia convencido -, foi surpreendido ao receber cartão amarelo.