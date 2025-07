Gabriel Marretinha provoca e desafia Covington para luta: "Ficaria feliz em vencê-lo"

Em ascensão na divisão dos meio-médios (77 kg) do UFC, Gabriel 'Marretinha' já mira desafios maiores. Após superar Stephen 'Wonderboy' Thompson por decisão dividida no UFC Nashville, o brasileiro não perdeu tempo e lançou um desafio a um dos nomes mais conhecidos da categoria: Colby Covington.

Com três vitórias consecutivas na organização - sobre Ange Loosa, Khaos Williams e agora Thompson - Marretinha acredita que o momento é ideal para enfrentar o ex-campeão interino, que atravessa má fase e não vence desde 2022. O brasiliense chegou a sugerir o confronto para o card do UFC Rio, cotado para 11 de outubro, mas demonstrou ceticismo quanto à possibilidade de o americano aceitar lutar em território adversário.

"Não acho que tenha mais ninguém pra ele enfrentar. Todo mundo está casado na divisão, então acho que sou o único sobrando. Podemos fazer acontecer. Acho que ele não viria para o Brasil. Ele não é burro. Jamais faria isso", ironizou em entrevista ao portal 'MMA Fighting'.

Covington está inativo desde dezembro de 2024, quando foi nocauteado por Joaquin Buckley. O mau momento do norte-americano, aliado ao bom desempenho recente do brasileiro, torna o duelo uma opção interessante para movimentar a categoria - embora a realização dependa do aval do UFC e da disposição de 'Chaos'.

"Ficaria feliz em vencê-lo. Defenderia as quedas dele, esse wrestlingzinho, e bateria muito nele em pé, com certeza. Se forem três ou cinco rounds, vou bater bastante e, com certeza, finalizá-lo ou nocauteá-lo", completou o atleta da Bonfim Brothers.

No ranking

Apesar das críticas de parte da comunidade do MMA à decisão dos juízes, o triunfo sobre Thompson foi suficiente para colocar Gabriel entre os 15 melhores da divisão, ocupando a 14ª colocação no ranking. Confiante de que levou o primeiro e o terceiro rounds com clareza, o brasileiro destacou o desempenho sólido diante de um veterano respeitado.

