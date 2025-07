Flamengo x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O sportv (TV por assinatura) e o Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão no fim de semana. O jogo também foi no Maracanã e foi vencido pelo Flamengo por 1 a 0, com gol do zagueiro Léo Ortiz.

O Rubro-Negro se classificou para as oitavas de final ao bater o Botafogo-PB. O técnico Filipe Luís poupou alguns titulares, mas ainda assim o Flamengo venceu por 5 a 2 no agregado dos dois jogos.

O Galo eliminou o Maringá na fase anterior. Os mineiros empataram na ida em 2 a 2, mas venceram na volta por 4 a 0.

Flamengo x Atlético-MG -- Copa do Brasil