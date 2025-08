Zaga do Fla é vilã em jogo de estreias, Atlético-MG vence e abre vantagem

Do UOL, no Rio de Janeiro

No confronto entre os finalistas de 2024, o Atlético-MG venceu o Flamengo no Maracanã, por 1 a 0, e largou na frente no duelo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O gol foi marcado por Cuello, após uma falha combinada entre Léo Ortiz e Léo Pereira na saída de bola do Fla.

A mesma dupla de zaga que tinha resolvido os últimos jogos pelo Brasileirão agora viveu sua noite de vilã.

A partida marcou as estreias de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl — os três reforços já anunciados desta janela. O trio entrou no segundo tempo. Lino até empatou nos acréscimos, mas estava impedido.

Com o resultado, o Galo pode até empatar no jogo de volta que avançará às quartas de final. O duelo será na próxima quarta-feira, às 19h, na Arena MRV.

Antes, o Flamengo visita o Ceará, pelo Brasileirão. Já o Galo recebe o Red Bull Bragantino. Os dois jogos são domingo, às 18h30.

Novidades do uniforme à escalação

O Flamengo jogou com uniforme novo. A terceira camisa da temporada em um tom que mescla creme com dourado.

O clube fez mistério até o último instante a respeito da lista de relacionados. Um jeito para maquiar que o trio de reforços Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino iria para o jogo.

Pedro se lamenta durante jogo entre Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil Imagem: ALEXANDRE DURÃO/ESTADÃO CONTEÚDO

Na escalação, propriamente, um recado de que Filipe Luís não coloca a Copa do Brasil no topo de prioridades. Arrascaeta e Jorginho ganharam um descanso.

Isso representou uma chance para Matheus Gonçalves desde o início na ponta direita. A dupla de volantes foi Allan e Evertton Araújo.

O Flamengo, claro, sentiu a diferença de não contar com dois dos expoentes do meio-campo. Principalmente porque teve dificuldade de trabalhar entre as linhas de marcação do Galo.

Curioso que a partida pela Copa do Brasil teve um início que lembrou o duelo dos dois times no domingo passado, pelo Brasileirão.

Sorte do Flamengo, porque isso representou que o Galo teve chances clara de sair em vantagem e não conseguiu. Mas a furada de Hulk após cruzamento na área nem se compara a Rony perdendo gol sem goleiro — no lance salvo por Varela.

A tônica do primeiro tempo foi um Fla que ficava mais com a bola, mas que dava alguns calafrios no torcedor pelo espaço aos contra-ataques do Galo.

A chance mais clara pelo lado rubro-negro foi já aos 31 minutos. em um chute de Evertton Araújo, de fora da área, que explodiu no travessão de Everson. Já na reta final, após tabela com Pedro, Plata bateu cruzado e obrigou o goleiro do Galo a fazer boa defesa.

Pouco antes do intervalo veio aquela que, talvez, tenha sido a melhor chance até o momento. Hulk recebeu em velocidade e saiu de frente para Rossi, mas deu um balão em Leo Pereira, perdeu o ângulo e acionou Cuello, que mandou para fora.

No primeiro tempo, o gol não saiu.

A zaga virou vilã

O segundo tempo começou com um "perde e ganha" danado entre os times, e nenhum deles conseguia ficar com a bola para construir as tramas.

No Fla, Matheus Gonçalves estava mal. Luiz Araújo ficou sumido.

A paciência de Filipe Luís esgotou-se rapidamente, e logo aos 11 minutos colocou Wallace Yan, Ayrton Lucas e Samuel Lino — anunciado como reforço na última terça-feira.

Quem cresceu no jogo, porém, foi o Atlético-MG. A equipe conseguiu achar os espaços e teve maior presença na área de Rossi, ao mesmo tempo que aproveitava a lentidão rubro-negra para fixar melhor o sistema defensivo. Em uma falha da zaga carioca, Cuello abriu o placar.

O que aconteceu? Saída de bola curta. Léo Pereira até tinha melhores opções, mas foi atravessar uma bola, calibrou mal. Léo Ortiz parecia desatento por um milésimo de segundo. O suficiente para Cuello roubar e fazer o gol.

E os estreantes?

Perdendo, Filipe Luís recorreu a mais dois estreantes. Primeiro, Emerson Royal. Depois, Saúl — todos ainda longe da melhor forma.

Mas foi de Samuel Lino a melhor oportunidade de empatar. Um vislumbre do que ele pode ser pela ponta esquerda: deixou a marcação na saudade e deu um tapa rasteiro. Só que Everson fez milagre.

O Flamengo martelou até o fim — teve um gol impedido já nos acréscimos. Seria de Samuel Lino. O Galo se fechou, tentou esticadas com Júnior Santos e saiu vencedor. No time da casa, não foi o melhor desfecho para os reforços e a camisa nova.

Lances importantes

Tirou. Aos 15 minutos do 2º tempo, Rony foi lançado por Lyanco, avançou e cruzou rasteiro, buscando Cuello. Varela se antecipou e deu carrinho no momento certo para evitar que o adversário alcançasse a bola.

0x1. Aos 20 minutos do 2º tempo, o Flamengo trocou passes na área, e Léo Pereira recebeu de Rossi. O zagueiro errou ao acionar Léo Ortiz dentro da área. Cuello aproveitou a lambança e abriu o placar.

Quase. Aos 36 minutos do 2º tempo, Samuel Lino cruzou, Emerson Royal se antecipou à marcação e resvalou na bola, que quicou no gramado, triscou no travessão e foi para fora.

Defendeu. Aos 38 minutos do 2 tempo, Samuel Lino recebeu de Saúl, fez Lyanco 'dançar' na área e bateu, mas Éverson defendeu.

Gol anulado. Nos segundos finais, Emerson Royal cruzou rasteiro da direita. Samuel Lino completou para o gol na segunda trave, mas estava impedido.

Ficha técnica

FLAMENGO 0 x 1 ATLÉTICO-MG

Competição: Copa do Brasil

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 31/7/2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Wallace Yan (FLA); Lyanco (CAM)

Gol: Cuello, do Atlético-MG, aos 20'/2ºT

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Everrton Araújo, Allan e Matheus Gonçalves (Samuel Lino); Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Atlético-MG: Everson; Saravia (Igor Rabello), Lyanco e Junior Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Rony (Alexsander), Hulk (Júnior Santos) e Cuello. Técnico: Cuca