Flamengo e Atlético-MG têm mudanças nos times e reforços no banco; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta noite (31), no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, com expectativas sobre os reforços.

No lado rubro-negro, Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino estão relacionados. Recém-chegados à Gávea, eles estão à disposição do técnico Filipe Luís.

O Fla vai utilizar um time alternativo. Filipe optou por poupar alguns titulares, como Jorginho e Arrascaeta.

O Galo tem no banco Alexsander, ex-Fluminense. O jogador, que estava no Al Ahli, da Arábia Saudita, foi anunciado ontem (30).

O time mineiro terá Dudu no banco. O jogador conseguiu efeito suspensivo no STJD e está livre para atuar no jogo de hoje.

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Luiz Araújo, Plata e Pedro.

O Atlético-MG vai a campo com: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.