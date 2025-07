Flamengo mira atacante da Fiorentina e vê lacunas no elenco quase sanadas

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A ida do Flamengo ao mercado da bola nesta janela de transferência foi cheia de apetite, e a diretoria ainda se mantém atenta a possíveis oportunidades. Segundo a cúpula rubro-negra, no entanto, as necessidades do elenco estão quase sanadas.

A prioridade da diretoria de futebol era contratar um volante e um meia que pudesse atuar também mais avançado. O Flamengo foi além porque precisou suprir as saídas de Wesley e Gerson. O atacante Lucas Beltrán pode completar esse combo — considerando ainda o risco de Bruno Henrique ser suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em um provável processo por envolvimento com apostas.

Atacante na mira

O Flamengo tem conversas em curso pelo centroavante Beltrán, da Fiorentina, da Itália. A diretoria tenta convencer o argentino de 24 anos a aceitar o projeto e retornar à América do Sul.

O clube entende ser uma negociação com alguns obstáculos e trata o assunto com cautela. Beltrán chegou à Fiorentina em 2023 e rendeu pouco mais de 22,5 milhões de euros (R$ 144, milhões) ao River Plate.

O argentino também pode atuar como um segundo atacante, polivalência que chama a atenção do Rubro-Negro. O interesse do clube da Gávea em Beltrán foi publicado pela Goal e confirmado pelo UOL.

Acabou?

O Flamengo evita tratar o mercado como fechado, mas entende que a chegada de Carrascal — que desembarcou ontem (30) no Rio de Janeiro —, é um alívio após o acerto com cinco reforços neste meio do ano, todos vindos da Europa.

O volante Jorginho chegou ainda antes da Copa do Mundo de Clubes, e estreou na competição realizada nos Estados Unidos. Após o torneio, chegaram Saúl e Samuel Lino, ambos do Atlético de Madrid, da Espanha, Emerson Royal, do Milan, da Itália, e Carrascal, do Dínamo Moscou, da Rússia.

Jorginho estava livre no mercado e Saúl negociou com o Atlético de Madrid uma rescisão antecipada. Ainda assim, o Rubro-Negro investiu quase R$ 300 milhões nesta janela.

Por Samuel Lino, o clube desembolsou cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual) mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas para o Atlético de Madrid. O valor torna o jogador a contratação mais cara da história do clube.

E saídas?

Matheus Gonçalves despertou interesse do CSKA, da Rússia. Há algumas semanas, o Fla vetou a venda do atacante ao Cruzeiro. Já Michael recusou uma primeira investida do Al-Ula, da Arábia Saudita.