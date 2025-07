Flamengo lança 3º uniforme com foco em suas origens

O Flamengo definiu o lançamento do seu terceiro uniforme para a temporada 2025, pela primeira vez em parceria com a Adidas Originals - marcando a volta da linha de lifestyle ao futebol brasileiro. A coleção relembra as origens do clube fundado em 1895 e traz, em todas as peças, referências às suas raízes.

A nova camisa é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Homenageando as Regatas do Flamengo, a peça traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral da camisa, um patch especial também celebra a origem náutica do clube.

Outra novidade é o escudo: na versão de 1895, estampada o peito do uniforme, enquanto na versão atual, em dourado, aparece abaixo da gola nas costas da camisa.

As tradicionais três listras no ombro, marca registrada da Adidas, surgem em vermelho e preto, reforçando a identidade Rubro-Negra. Calções e meias off-white completam o kit.