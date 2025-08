Flamengo estreia trio, mas perde do Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil no Maracanã

O Flamengo perdeu do Atlético-MG por 1 a 0 nesta quinta-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. O gol da equipe mineira aconteceu no segundo tempo, com Cuello.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

A partida ainda marcou a estreia do lateral-direito Emerson Royal, do meio-campista Saúl e do atacante Samuel Lino com a camisa do Flamengo.

Como foi Flamengo x Atlético-MG?

O Atlético-MG surpreendeu e quase abriu o placar com um minuto. Hulk foi lançado na área, mas não conseguiu finalizar. Após o susto, o Flamengo tratou de manter a posse de bola, mas pouco incomodava no setor ofensivo.

O Flamengo chegou pela primeira vez com perigo apenas aos 30 minutos, Evertton arriscou da entrada da área e acertou o travessão.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. Os rubro-negros seguiram com mais posse, mas sem passar pela marcação mineira. Já o Galo assustou já nos acréscimos. Cuello recebeu passe na área e mandou na rede pelo lado de fora. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG assustou novamente com um minuto. Cuello aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Rossi. Depois, Gustavo Scarpa arriscou de longe e parou no goleiro carioca.

O Flamengo só chegou aos 14 minutos, em chute de Wallace Yan. O Galo respondeu em seguida, quando Cuello foi lançado na área, mas viu Varela aparecer para salvar os donos da casa. Melhor na partida, os mineiros abriram o placar aos 19. Cuello aproveitou passe errado de Léo Pereira, ficou com a bola e mandou para a rede.

Após o revés, o Flamengo passou a buscar o ataque com mais intensidade. Os donos da casa quase empataram aos 35 minutos, quando Emerson Royal aproveitou cruzamento e mandou no travessão.

Nos minutos finais, os cariocas pressionaram tentando o empate. O Flamengo quase marcou aos 39 minutos, com Samuel Lino. Após boa jogada, o lateral finalizou para boa defesa de Everson. Nos acréscimos, Lino ainda balançou a rede, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o Atlético-MG conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 x 1 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 30 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Cartões amarelos: Wallace Yan (Flamengo)

GOL



ATLÉTICO-MG: Cuello, aos 20min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Evertton, Allan e Matheus Gonçalves (Samuel Lino); Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro e Plata (Saul)



Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia (Igor Rabello), Lyanco e Junior Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony (Alexander) e Hulk (Junior Santos)



Técnico: Cuca