Flamengo e Atlético-MG voltam ao Maracanã pela Copa do Brasil

Finalistas da Copa do Brasil do ano passado, Flamengo e Atlético-MG vão se enfrentar, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de finais. O jogo começa às 21h30, no Maracanã, de novo lotado, mesmo palco do jogo do último domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o time carioca venceu por 1 a 0.

Se o confronto pode ter caráter de revanche para os mineiros, ainda não vai decidir o futuro na competição porque no dia 6 de agosto, vai acontecer o jogo de volta, em Belo Horizonte (MG).

O confronto marca a reedição da final da Copa do Brasil do ano passado. O Flamengo terminou com o título depois de vencer as duas partidas. Na primeira, levou a melhor por 3 a 1, em casa, com dois gols de Gabigol e outro de Arrascaeta, enquanto Alan Kardec descontou para o Atlético-MG. Na volta, Gonzalo Plata fez o gol da vitória por 1 a 0 na Arena MRV.

O time carioca, comandado por Filipe Luís vive boa fase e lidera o Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, dois à frente do Cruzeiro. Por outro lado, o time de Minas Gerais faz campanha ruim no Brasileiro, em 13° lugar, com 20 pontos, cinco à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Recém-contratados, o lateral-direito Emerson Royal, o meia Saúl Ñiguez e o atacante Samuel Lino tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), mas não estão à disposição da comissão técnica. O trio já está treinando com o restante do grupo e deve estar em campo no jogo da volta.

Os laterais-esquerdos Alex Sandro e Ayrton Lucas, recuperados de lesões, voltaram a treinar com o grupo e devem ser novidades na lista de relacionados. Apesar dos retornos, Filipe Luís deve manter Matías Viña como titular da posição. O uruguaio se destacou nas últimas duas partidas e vem reconquistando seu grau de importância no elenco depois de nove meses afastado por conta de uma grave lesão ligamentar no joelho direito.

O volante Jorginho, que vem em uma sequência de jogos como titular desde o Mundial de Clubes, pode começar no banco de reservas. Diante deste cenário, o jovem Evertton Araújo tem chance de ganhar nova oportunidade.

O zagueiro Danilo, com lesão na coxa direita, o atacante Michael, com tornozelo esquerdo machucado, e o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, estão fora do jogo. O meia De la Cruz segue em processo de tratamento de uma lesão crônica no joelho direito e aumenta a lista de desfalques.

Anunciado nesta quarta-feira como reforço do Atlético-MG para o restante da temporada, o volante Alexsander já foi regularizado e está liberado para estrear. Ele vinha treinando com o elenco do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e deve estar ao menos no banco de reservas. Revelado pelo Fluminense, ele custou R$ 35,2 milhões.

O atacante Dudu, suspenso pelo STJD por seis partidas (duas já cumpridas) por ofensas à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, viajou com o restante da delegação para o Rio de Janeiro. O atleta teve um pedido de efeito suspensivo negado, mas aguarda a reconsideração da decisão.

A comissão técnica conta com o retorno do zagueiro Lyanco, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro devido ao acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que ele seja titular no lugar de Igor Rabello, atuando ao lado de Júnior Alonso.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, desfalque nos últimos dois jogos, segue na capital mineira se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Com a ausência do titular do setor, Caio Paulista seguirá prestigiado.