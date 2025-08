Ferreirinha valoriza vantagem do São Paulo e celebra bom momento: "Resultado do trabalho"

Ferreirinha foi um dos personagens principais na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Autor do segundo gol tricolor após bela jogada de Rodriguinho, ele valorizou o triunfo e destacou a entrega da equipe.

"Para jogar contra o Athletico-PR, sempre temos que estar ligados. Temos que sempre estar com o alerta ligado, mas temos que valorizar nossa vitória. Sabíamos que era um jogo difícil. O Athletico tem um ótimo elenco, um bom treinador também. Valorizar nossa vitória, batalhamos até o final. Eles também não desistiram, saíram com um gol, mas é uma grande vitória no primeiro jogo. Tem o segundo jogo lá, que vai ser uma batalha também", disse em entrevista à Amazon Prime Video na saída de campo.

Ferreirinha fez mais uma boa partida pelo São Paulo e vive um bom momento após voltar de lesão. Nos últimos três jogos, o camisa 11 o camisa 11 participou de três gols da equipe. Saiu do banco e deu a pré-assistência contra o Juventude, além de ter balançado as redes contra o Fluminense e, agora, contra o Athletico-PR.

"Não é fácil passar por lesão. Eu vinha trabalhando em três períodos com o Lucas todo dia. Três períodos no clube, mais dois em casa. Acho que é resultado do nosso trabalho, fico feliz por estar voltando e fazendo gols", afirmou o atacante.

Com o resultado, o São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil.

O duelo de volta entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para a próxima quarta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes disso, porém, o São Paulo de Ferreirinha visita o Internacional, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio.