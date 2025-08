Ferreira valoriza vitória do São Paulo e exalta Athletico: 'Alerta ligado'

O atacante Ferreira, autor de um dos gols da vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Athletico, valorizou vitória tricolor na Copa do Brasil e exaltou potencial do rival paranaense.

O que aconteceu

O camisa 11 disse que a equipe fez uma boa partida e elogiou persistência do Furacão. Os visitantes diminuíram o placar já na reta final do jogo, com Viveros.

Jogar contra o Athletico sempre tem que estar com o alerta ligado. Mas valorizar nossa vitória. A gente fez um grande jogo, a gente sabia que era um jogo difícil. O Athletico tem um ótimo elenco, tem um ótimo time, um bom treinador também. Valorizar nossa vitória. A gente batalhou até o final e eles também, eles não desistiram, saíram com um gol, mas é uma grande vitória. Ferreira, ao Prime Video

O ponta do São Paulo falou também sobre volta de lesão e trabalhos de recuperação ao lado do atacante Lucas Moura, que não atua pelo Tricolor desde maio.

Não é fácil passar por lesão. Trabalhei três períodos com o Lucas Moura, todo dia três períodos no clube, mais dois em casa. Então acho que é resultado do nosso trabalho. Fico feliz de estar voltando, ajudando o time e fazendo gols.

O São Paulo volta a campo pela Copa do Brasil na próxima semana, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Athletico pelo duelo de volta das oitavas do torneio.