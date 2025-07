Ferrari prorroga contrato de Vasseur como chefe da equipe de F1

Por Alan Baldwin

BUDAPESTE (Reuters) - A Ferrari anunciou uma extensão de contrato de vários anos com o chefe da equipe de Fórmula 1, Fred Vasseur, nesta quinta-feira, encerrando especulação imediata sobre o futuro do francês no comando.

Vasseur, de 57 anos, está no cargo desde o início de 2023 e foi fundamental para persuadir o heptacampeão mundial Lewis Hamilton a se juntar à equipe, vindo da Mercedes, nesta temporada.

Sua permanência foi questionada neste ano, com relatos sugerindo que a Ferrari havia sondado Christian Horner, o britânico que foi demitido pela Red Bull este mês e ainda não comentou o que fará em seguida.

"Hoje queremos reconhecer o que foi construído e nos comprometer com o que ainda precisa ser alcançado", disse o presidente-executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, em um comunicado divulgado antes do Grande Prêmio da Hungria deste fim de semana.

"Isso reflete nossa confiança na liderança de Fred, uma confiança enraizada em ambição compartilhada, expectativas mútuas e responsabilidade clara."

A Ferrari é a segunda colocada no campeonato após 13 das 24 corridas da temporada, mas está a 268 pontos de distância da dominante McLaren.

Hamilton, o piloto mais bem-sucedido da história do esporte, com 105 vitórias, ainda não subiu ao pódio para seus novos empregadores, embora tenha vencido uma corrida sprint de sábado em Xangai, em março.