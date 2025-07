Felipe Anderson treina parcialmente, e Palmeiras inicia preparação para pegar o Vitória

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade. As equipes medem forças no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

Felipe Anderson, que desfalcou o Verdão nos últimos dois compromissos (Grêmio e Corinthians) devido a uma inflamação no quadril, se recuperou e participou de algumas movimentações com o restante do elenco no gramado.

Na sequência, o atacante realizou complementos na parte interna do CT. Desta forma, ele pode virar reforço para o Alviverde contra a equipe baiana. Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs foi submetido a exames e teve diagnosticado um edema na coxa esquerda.

O jogador, que pediu para ser substituído durante o segundo tempo do Derby, já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance e se juntou ao também zagueiro Murilo (lesão muscular na coxa esquerda) e aos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto às quartas da Copa do Brasil. Já em caso de triunfo por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

O próximo e decisivo clássico entre Corinthians e Palmeiras ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.