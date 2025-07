Fagner e Pottker trocam farpas após Cruzeiro x CRB: 'Não aceito vitimismo'

O lateral Fagner e o atacante William Pottker ficaram no centro das atenções depois do empate entre Cruzeiro e CRB, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o jogo, Fagner reclamou de uma entrada mais forte de Pottker, ressaltando que o adversário poderia ter lhe causado uma fratura na perna —ele, inclusive, teve que deixar o gramado devido ao impacto. Após a partida, o lateral, que estava usando uma bota ortopédica, ressaltou que o atacante rival respondeu que "gostaria que (uma grave lesão) tivesse acontecido".

Eu xinguei ele e quando falei que poderia ter quebrado minha perna, ele falou que gostava disso. Essas foram as palavras dele. Faz parte, não dá para esperar muito de um atleta como esse.

Fagner

Nas redes sociais, Pottker rebateu que o adversário não entendeu sua fala e deixou claro que "não aceita vitimismo". Por fim, acusou o lateral do Cruzeiro de ser um jogador violento.

Não sou de dar satisfação em rede social, mas não aceito vitimismo. Não sei se ele entendeu errado ou está se fazendo de vítima, mas tirou totalmente de contexto o que eu falei para ele. A minha fala foi a seguinte: 'Você gosta desse tipo de jogo'. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse algo diferente disso.

Pottker

"Nunca quebrei a perna de ninguém e nunca fui jogador violento, ao contrário do nosso colega de profissão Fagner. Nós jogadores conhecemos bem as características dele e tudo o que já fez com os outros atletas dentro do campo, inclusive já quebrou a perna de um jogador durante uma partida. Agora, uma simples falta que ele sofreu não pode ser distorcida e tirada de contexto da forma como ele está fazendo", acrescentou o atacante.