Evangelista se diz insatisfeito com atuação do VAR após derrota do Palmeiras: "Dando mais problemas"

O Palmeiras saiu derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão marcou com Memphis, e o Verdão quase chegou ao empate com Mauricio, mas teve o tento anulado após revisão do VAR, que indicou impedimento. O meio-campista Lucas Evangelista, assim como Abel, criticou a arbitragem

"Eu não gosto de comentar muito da arbitragem. Vamos focar o que está no nosso controle. O VAR serve para ajudar e corrigir, mas está dando mais problemas. É normal a insatisfação. Creio que não vai ser a última vez esse tipo de coisa, então é focar no que podemos controlar", declarou.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro, com ajuda do vídeo, marcou um pênalti para o Corinthians, após Gustavo Gómez acertar a perna de Memphis. Yuri foi para a cobrança, mas Weverton defendeu. O técnico Abel Ferreira reclamou de dois possíveis pênaltis que não foram marcados para sua equipe: um em cima de Vitor Roque e outro no próprio Evangelista.

O camisa 30, que tem engatado chance como titular após a saída de Richard Ríos, lamentou o resultado, mas também valorizou o desempenho da equipe, apenas da desvantagem de 1 a 0. O Palmeiras reencontra o rival na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e tenta reverter o placar.

"Pelo que a gente criou na partida, até jogando aqui na casa deles, tivemos muita personalidade, um jogo intenso. Mas, Derby é assim mesmo. Nós criamos e eles também. Estamos tristes com o resultado. Um empate ou até 1 a 0 seria bom para a gente. Faz parte, é do futebol. Sentimento de tristeza, mas bola para frente e sabemos o que tem para resolver dentro de casa", avaliou.

"Acho que já era esperado, porque jogando na casa deles a torcida embala, o emocional deles está mais aflorado. Era esperado a pressão alta deles no início do jogo. Depois acalma os ânimos, o jogo encaixa e começamos a encontrar espaços. Foi normal", finalizou.

Antes de decidir a vaga na Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vitória, pela 18ª rodada do Brasileirão.