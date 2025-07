Elizeu Capoeira exalta duelo de veteranos com Neil Magny no UFC: "Queria há anos"

Neste sábado (2), no card principal do UFC Vegas 108, Elizeu Zaleski medirá forças contra um adversário que está na caminhada há tanto tempo quanto ele. E, aparentemente, esse era o tipo de desafio que o meio-médio (77 kg) brasileiro esperava para esta rodada. Sendo assim, 'Capoeira' exaltou o duelo de veteranos contra Neil Magny - oponente que, segundo o próprio, esteve no seu radar nos últimos anos.

A disputa coloca frente a frente dois competidores que figuram no plantel do UFC há anos. Magny estreou na empresa em 2013, enquanto Capoeira fez seu debute em 2015. Até pelos anos de serviços prestados, o americano detém alguns recordes na categoria dos meio-médios. 'The Haitian Sensation', como é conhecido, é o atleta com mais lutas disputadas na liga dentro da categoria (34), assim como o lutador com mais vitórias dentro do Ultimate na faixa de peso até 77 kg (22).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Capoeira ressaltou que, acima de tudo, busca provar para os fãs que, aos 38 anos, ainda tem 'lenha para queimar' na empresa. Apesar de querer provar seu valor e potencial, vencer também se mostra importante. Afinal de contas, tanto Elizeu quanto Neil Magny vêm de derrotas em suas respectivas últimas apresentações. Desta forma, um novo tropeço, desta vez contra um rival de sua própria geração, pode complicar a situação do perdedor deste sábado.

"Com certeza (faz total sentido). Essa é uma luta que a gente já esperava há muito tempo. Já faz mais de seis anos que a gente queria essa luta e não acontecia. Surgiu essa oportunidade. A luta dele contra o Gunnar Nelson acabou caindo e me chamaram com menos de um mês (de preparação). Falei: 'Com certeza vou estar lá, bem, no peso, quero essa luta sim'. E aconteceu. Tem tudo para ser uma grande luta, por ele ser um cara veterano e eu também ser, dentro do UFC. Vamos mostrar todas nossas armas. Vou para ganhar, fazer o meu melhor lá. Mas quero entregar uma boa luta e mostrar que ainda tenho um grande potencial", destacou Elizeu.

De olho no UFC Rio

Prestes a competir pela segunda vez na temporada, Capoeira não pretende desacelerar o ritmo após o UFC Vegas 108. E prova disso é que o brasileiro já está de olho em uma vaga no recentemente anunciado card do UFC Rio, no dia 11 de outubro. Ciente da alta concorrência para competir na 'Cidade Maravilhosa', o veterano também aceita outros termos, desde que lute ao menos mais uma vez em 2025.

"Temos o UFC Brasil (vindo), né? Seria uma honra poder lutar lá. Mas é um passo de cada vez. Meu passo importante é agora (Neil Magny). Se acontecer (de lutar) no Brasil será magnífico. Mas se não for, que a gente tenha, pelo menos, mais uma luta esse ano. Novembro seria maravilhoso, mês do meu aniversário. Seria um presentão", projetou o paranaense.

Além de Capoeira, o Brasil conta com mais dois atletas em ação no card principal deste sábado: Karol Rosa e Elves Brener. Já na porção preliminar do show, o 'Esquadrão Brasileiro' terá mais quatro competidores em destaque no evento: Ketlen 'Esquentadinha', Rodolfo Vieira e o duelo 100% verde-amarelo entre Felipe Bunes e Rafael 'Macapá'.

