Egonu quer ter Zé Roberto como treinador e elogia Gabi: "grande atleta"

Em entrevista para o jornal italiano Tuttosport, a oposta Paola Egonu respondeu sobre qual treinador gostaria de trabalhar no futuro: ela revelou o desejo de ter uma experiência ao lado do brasileiro José Roberto Guimarães.

"Gostaria de trabalhar com o Zé. Não o conheço e nunca tive o prazer de trabalhar com ele, mas acho que poderia aprender muito com seus ensinamentos", disse.

Não é a primeira vez que a italiana fala sobre o desejo de trabalhar com Zé Roberto. Em 2023, a oposta já tinha comentado sobre em uma entrevista para o site turco Voleybolun Sesi. O treinador, na época, disse ao Web Vôlei que o sentimento era recíproco e que ficou honrado com a declaração de Paola.

"Acho-a uma guerreira, carismática, lutadora, ou seja, uma grande mulher. Gostaria muito que isso se realizasse, que o destino nos colocasse juntos no mesmo time. Quem sabe um dia não pode acontecer?", comentou o brasileiro.

A atleta italiana também citou a ponteiro Gabriela Guimarães ao perguntarem se existe uma jogadora que admira e que lhe dá trabalho.

"Tenho muito respeito pela Gabi. Admiro seu carisma, a consistência e tenacidade que ela coloca em todos os treinos, a maneira como se dedica ao time. Adoro jogar contra ela porque é sempre um desafio, ela é imprevisível e eu a considero uma grande atleta porque ela sabe ser incisiva no ataque e sempre presente na defesa", afirmou.

Ambas foram companheiras de equipe no Vakifbank, da Turquia, na temporada de 2022-2023, quando conquistaram a Liga dos Campeões e o vice-campeonato no Mundial de Clubes.

Egonu, campeã olímpica em Paris 2024, se consagrou tricampeã da Liga das Nações, neste último domingo, ao vencer o Brasil por 3 a 1 na final. A jogadora também foi eleita a melhor oposta da competição.